Европейские авиакомпании продолжают "политику отмен", причём появилась уже первый перевозчик, который заявил о полной отмене всех своих рейсов до весны следующего года: крупнейшая британская региональная авиакомпания Loganair заявила о том, что с ноября 2022 года по март 2023 года будут отменены 300 рейсов. В том числе будет полностью снята зимняя программа полётов из аэропорта Ньюквей (Корнуолл), а также будут "сокращены планы" на лето 2023 года по полётам из Эдинбурга и Манчестера, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как говорится в заявлении Loganair, решение принято "с тяжелым сердцем". "Несмотря на все проблемы, которые создала пандемия, мы невероятно усердно работали в течение последних двух лет, чтобы укрепить наше присутствие в аэропорту Корнуолла Ньюквей", - заявили перевозчики. Однако, по их словам, они в безвыходном положении из-за высоких цен на топливо и роста инфляции.

Это не единственная авиакомпания, почти полностью снимающая программы вылета из регионов Великобритании. Так, Wizz Air в связи с "экономическим давлением" на шесть месяцев практически полностью прекращает летать из Кардиффа, заявляя, что в условиях "сложной макроэкономической среды" сохранять эти рейсы "нецелесообразно". Британский нацперевозчик British Airways также заявил об отмене более 10 тыс. рейсов до марта.