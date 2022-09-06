Названо самое безопасное место в самолете

При аварии с самолетом шансы остаться невредимым повышаются, если человек сидит на местах, которые менее всего подвергаются динамическим нагрузкам, рассказал авиационный инженер, конструктор Виктор Прядка, передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv.

Покупать авиабилеты эксперт рекомендует на места, которые располагаются в хвостовом отделе салона самолета. При аварийной посадке и при чрезвычайном происшествии во время взлета эта часть воздушного судна испытывает наименьшие динамические нагрузки.

По словам инженера, хвостовая часть с узким фюзеляжем является самой безопасной для перелетов. При ЧП разрушение конструкции широкофюзеляжных бортов происходит быстрее - у пассажиров таких самолетов меньше шансов уцелеть.

"Условно можно считать, что безопаснее сидеть в хвосте так называемого узкофюзеляжного самолета. Там в последнем ряду компоновка кресел 3+3, либо 3+2, либо 2+2", - сказал специалист.

Прядка добавил, что у широкофюзеляжных самолетов компоновка кресел 3+4+3. Там диаметр фюзеляжа больше и разрушение конструкции может наступить быстрее, поэтому в таком лайнере вероятность выживания в случае катастрофы снижается.