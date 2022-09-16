Российская авиакомпания запускает рейсы из Сочи в Баку

Авиакомпания "Россия" с 31 октября начинает полеты из Сочи в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу авиакомпания, полеты будут выполняться на ежедневной основе.

"Рейсы будут выполняться по субботам - в 1:40, по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям - в 2:00, по четвергам - в 2:30, по вторникам - в 2:55. Прилет в Баку в 04:35, 05:00, 05:25 и 05:50 соответственно. Вылет обратного рейса из Баку по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям - в 6:00, по субботам - в 6:55, по четвергам - в 7:30, по вторникам - в 8:20. Прилет в Сочи в 7:10, 8:05, 8:40 и 9:30 соответственно. Время указано местное для каждого аэропорта", - говорится в сообщении.

Пресс-служба авиакомпании отмечает, что открытие нового направления содействует развитию регионального хаба перевозчика в аэропорту Сочи, предоставляя новые возможности для транзитных пассажиров.