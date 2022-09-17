Стали известны худшие аэропорты мира

Итог лета 2022, отмеченного массовыми задержками и авиахаосом, подвели эксперты американского CNN, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

В их рейтинге были выделены худшие аэропорты мира, отмеченные наибольшим числом отмен и задержек. В их число попали многие герои летних новостей, такие как лондонских Гатвигк, однако есть и неожиданности - например, практически весь топ-10 по отменам заняли китайские аэропорты, так полноценно и не открывшиеся после ковида, а лидером по числу отвен оказались канадцы.

В целом худшими аэропортами, с самым высоким процентом рейсов, задержанных по всему миру, оказались следующие:

1. Международный аэропорт Торонто Пирсон: 51,9%

2. Международный аэропорт Монреаль-Трюдо: 47,8%

3. Международный аэропорт Франкфурта: 44,5%

4. Аэропорт Умберто Дельгадо (Лиссабон): 43%

5. Лондонский аэропорт Гатвик: 42%

6. Аэропорт Париж Шарль де Голль: 41,6%

7. Международный аэропорт Мюнхена: 40,1%

8. Аэропорт Манчестера: 39%

9. Международный аэропорт Афин: 38,5%

10. Международный аэропорт Ванкувера: 37,8%

Что касается аэропортов с "огромными процентами отмен", то в первой десятке практически полностью оказался Китай - исключениями стали только три аэропорта, один из которых в Индонезии и два - в США. Целиком десятка выглядит так:

1. Международный аэропорт Шанхай Пудун (Китай): 29,8%

2. Международный аэропорт Сиань Сяньян (Китай): 15,6%

3. Пекинский столичный международный аэропорт (Китай): 14,7%

4. Международный аэропорт Нанкин Лукоу (Китай): 14,4%

5. Международный аэропорт Чэнду Тяньфу (Китай): 9,5%

6. Международный аэропорт Шэньчжэнь Баоань (Китай): 9,1%

7. Международный аэропорт Сукарно-Хатта (Индонезия): 8,3%

8. Международный аэропорт Ухань Тяньхэ (Китай): 8,2%

9. Международный аэропорт Ньюарк Либерти (США): 6,7%

10. Аэропорт Ла Гуардия (США): 6,7%

Отдельный список издание также составило по аэропортам США. В среднем антилидеры рейтинга задерживали как минимум четверть из всех рейсов. "Победил же" Chicago Midway, где зафиксировано почти 38% задержек.