В Шуше представлен проект "Жемчужины Карабахской кухни" (Qarabağ Mətbəxinin incıləri) - победителя конкурса грантов Агентства государственной поддержки неправительственных организаций, посвященный Году города Шуша, Дню восстановления государственной независимости Азербайджана (18 октября), Международному дню кулинарии (20 октября) и в честь 30-летия WACS, сообщил Trend президент Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана и Всемирной исламской кулинарной ассоциации (WICS), член Всемирной ассоциации обществ шеф-поваров (WACS), заслуженный работник культуры Таир Амирасланов, передает Day.Az.

Презентация одноименной книги и серия мероприятий прошла в N-ской военной части.

"В составе 36 кулинаров мы посетили Шуша и на протяжении нескольких дней презентовали книгу "Жемчужины Карабахской кухни", провели мастер-классы для военнослужащих-кулинаров по Карабахской кухне. Вместе с автором издания Гюльнарой Алескеровой вручили первые книги в библиотеку и столовую военной части, солдатам и офицерам. Хотелось бы отметить, что 28 поваров и кулинаров с оружием в руках освобождали родные земли от оккупантов. Среди наших коллег шесть человек стали шехидами, они отдали свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана. Вечная слава героям! Светлая память шехидам", - отметил Таир Амирасланов.

Военнослужащих также угостили блюдами Карабахской кухни - кюкю, шушинский плов, налва шорбасы, карабахская кята, бардинская наны. Сертификатами были отмечены военнослужащие-кулинары, а также лица, принимавшие активное участие в работе над проектом.