Испания отменила ограничения на въезд для туристов

Испания отменила все въездные ограничения по COVID-19 для иностранных туристов 21 октября, теперь по прибытии в страну от них больше не будет требоваться предоставление ПЦР-теста и сертификата о прохождении вакцинации. Об этом сообщает портал The Local Spain, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Власти европейской страны подчеркнули, что учитывая "эпидемиологическую ситуацию в Испании и в мире и с целью содействия нормализации международных перемещений", ограничения, которые действовали свыше двух лет, больше не требуются.

По данным издания, Испания оставалась единственной страной Европейского союза, в которой еще действовало требование о предоставление ПЦР-тестов для въезда путешественников из государств, не входящих в ЕС.