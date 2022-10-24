Карманники так и кишат: названы самые опасные места для туристов

Самые опасные места, где турист с лёгкостью может расстаться со своим кошельком, представили британские эксперты, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru. Рейтинг составила ассоциация Student Universe, разместив его во всех популярных соцсетях. Среди самых опасных городов оказались Барселона, Париж и Рим, названы и места, где карманники так и кишат - и это популярные достопримечательности. Вице-президент StudentUniverse, Сэм Уиллан, в интервью британской Express не только назвал несколько ключевых направлений, где отдыхающим следует быть "особо осторожными", но и дал советы туристам, как себя обезопасить.

"Хотя кража может произойти в любой точке мира, в некоторых местах нужно быть более осторожными, чем в других. Большие города, которые являются популярными туристическими точками, как правило, являются популярными местами для карманников - вспомните Барселону, Париж и Рим", - заявил эксперт. Также он назвал основных лидеров рейтинга, где туристы попадаются карманникам существенно чаще других - это в том числе знаменитая барселонская улица Лас-Рамблас и собор Саграда Фамилия там же. Во Франции зоной риска ожидаемо являются Эйфелева башня, Сакре-Кер, Лувр и Нотр-Дам-де-Пари, в Риме - Фонтан Треви и Колизей. Также туристов призвали "быть особенно осторожными" в Буэнос-Айресе, Ханое и Бангкоке.

"Но помните, важно не расслабляться, где бы вы ни находились. Особую осторожность нужно проявлять в местах с интенсивным движением и толпами людей, таких как железнодорожные или автобусные станции, оживленные туристические достопримечательности, рынки и торговые центры", - такой первый совет озвучил г-н Уиллан, говоря туристам, как себя обезопасить. Также он советует выбрать правильную сумку - носить сумку через плечо или за спиной, и класть вещи в карман - плохой план. Сумка должна быть застёгнута на все молнии и всегда находиться под присмотром.

Ещё один совет, который дал британский эксперт - кстати, полезный для отечественных туристов, любящих "надеть всё лучшее сразу". Это в целом не носить в популярных туристических местах и вообще на отдыхе драгоценности и дорогие вещи. Они не только намекают, что у туриста в карманах есть, чем поживиться, но и могут стать предлогом для худшего криминала.