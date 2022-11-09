Нелепая ошибка турагенства: туристы попали в Мардин вместо Мадрида

Туристическое агентство в России по ошибке отправило своих клиентов вместо Мадрида в Мардин на юго-востоке Турции, сообщила в среду газета Yeni Akit, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Представитель турецкой туристической отрасли Бекир Фалай пояснил, что туристы обратились в российское агентство с запросом на поездку в Мадрид, но им по ошибке забронировали билет до Мардина с пересадкой в Стамбуле. "Когда клиенты прибыли в Мардин, они были шокированы. Несмотря на эту путаницу, мы хорошо приняли туристов, и они провели отличный день здесь", - сказал он.

Туристы из России на следующий день покинули Мардин, сев на рейс в Мадрид с пересадкой в Стамбуле.