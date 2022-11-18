Авиакомпания Европы уволит четверть персонала

Европейская авиакомпания Finnair вынуждена уволить около четверти персонала кабинного экипажа, чтобы резко сократить расходы после того, как запрет на полеты в воздушном пространстве России "перевернул" бизнес-модель перевозчика по полетам в Азию. Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно заявлению финской авиакомпании, будет уволено 450 из 1750 бортпроводников, также планируется расширить аутсорсинг обслуживания рейсов (например, на дальнемагистральных рейсах из Хельсинки в Таиланд и США), если не будет принято решение по снижению удельных затрат и пересмотру условий действующих контрактов сотрудников.

"Сейчас от наших сотрудников нам требуется гибкость и готовность к переговорам, чтобы найти решения, которые позволят продолжать обслуживание на рейсах с нашим собственными экипажами и избежать массовых увольнений", - заявил генеральный директор Топи Маннер.