Utair увеличил количество авиарейсов в Баку

Российская авиакомпания Utair вводит в ноябре дополнительную частоту по направлению Самара-Баку и рейс будет осуществляться по вторникам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу компании, рейсы по четвергам и воскресеньям также остаются в расписании.

Время отправки дополнительного рейса из Самары в 13:40, обратно - в 17:05. Время в пути составляет 2 часа 20 минут.

"Рейс в Азербайджан из Самары новый - мы открыли его летом этого года. Считаем важным развивать авиасообщение регионов со странами СНГ, поэтому сейчас увеличиваем количество рейсов по уже имеющимся маршрутам и планируем ввод новых рейсов", - прокомментировал президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

В настоящее время Utair осуществляет авиарейсы в Баку из Москвы, Грозного, Самары, Уфы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Сургута, а также в Гянджу и Нахчыван - из Москвы.