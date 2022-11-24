Власти ОАЭ ограничили въезд этим гражданам Индии
Пассажиры с одним именем в паспорте, путешествующие по туристической, гостевой или любой другой визе, не будут допущены в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на индийский телеканал NDTV, об этом заявили власти страны.
Данное обращение власти ОАЭ передали индийской компании IndiGo Airlines.
В сообщении властей ОАЭ указано:
"В соответствии с инструкциями властей ОАЭ, вступившими в силу 21 ноября 2022 года, пассажирам с одним именем в паспортах, путешествующим по туристической, гостевой или любой другой визе, не разрешается совершать поездки в ОАЭ".
Пассажиры с одним именем в паспорте и имеющие вид на жительство или постоянную визу будут допущены к поездке при условии, что то же имя будет указано в графе "фамилия".
Напомним, представители некоторых этнические и религиозных групп в Индии не имеют фамилий.
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