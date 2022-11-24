Власти ОАЭ ограничили въезд этим гражданам Индии

Пассажиры с одним именем в паспорте, путешествующие по туристической, гостевой или любой другой визе, не будут допущены в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на индийский телеканал NDTV, об этом заявили власти страны.

Данное обращение власти ОАЭ передали индийской компании IndiGo Airlines.

В сообщении властей ОАЭ указано:

"В соответствии с инструкциями властей ОАЭ, вступившими в силу 21 ноября 2022 года, пассажирам с одним именем в паспортах, путешествующим по туристической, гостевой или любой другой визе, не разрешается совершать поездки в ОАЭ".

Пассажиры с одним именем в паспорте и имеющие вид на жительство или постоянную визу будут допущены к поездке при условии, что то же имя будет указано в графе "фамилия".

Напомним, представители некоторых этнические и религиозных групп в Индии не имеют фамилий.