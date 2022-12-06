Туристам раскрыли перечень кодированных фраз экипажа, означающих опасность

Не только стюардессы пользуются словесным шифром, чтобы сообщить персоналу об опасности и при этом не напугать туристов. Это практикуют также и сотрудники круизных судов. По словам эксперта по зарубежным круизам, речь идет об одной из самых печальных на борту фраз, которая означает, что пассажир "вышел за борт", передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Спенсер Аронфельд, который знает о правилах поведения и безопасности на судне, сообщил в видео TikTok, что фраза звучит как code Oscar - это означает, что пассажир пропал без вести и предположительно вышел за борт, что, по его словам, происходит чаще, чем туристы думают.

"Вот секрет, который большинство круизных компаний не хотят, чтобы вы знали - примерно от одного до двух пассажиров в месяц пропадают без вести на крупных круизных линиях. Если вы находитесь в морском путешествии и слышите, как персонал говорит: "Код Оскар", то именно так весь персонал и подкованные туристы узнают, что за борт выпал пассажир.

Безусловно, иногда бывают ложные тревоги, когда более крупные предметы в море/океане персонал ошибочно принимают за людей. Тем не менее, для тех, кто в конечном итоге выходит за борт, эксперт сообщил, что вероятность того, что их найдут живыми, очень мала.

"Существуют определенные типы технологий, которые доступны для крупных круизных линий, такие как радары и инфракрасные камеры, которые будут оповещать мостик о том, что объект вышел за борт судна. Но есть много ложных тревог, потому что люди бросают мусор, багаж и даже шезлонги с бортов корабля, постоянно посылая ложные сигналы тревоги. Правда в том, что к тому времени, когда пассажир пропал без вести и выпал за борт, скорее всего, нет шансов, что этот человек выживет, и нет шансов, что корабль когда-нибудь его найдет", - добавил он.

Видео было просмотрено более 15.000 раз с момента его публикации, и некоторые пользователи остались крайне напуганы тем, что они услышали. "Новый страх разблокирован. Я просто останусь в своей каюте, если когда-нибудь отправлюсь в круиз", "Вот и все! Для меня никогда не будет круиза", - такие комментарии оставляли они.

Впрочем, есть и другие секретные слова, используемые на борту, чтобы держать пассажиров в неведении о том, что происходит на борту. Так, эксперт по путешествиям Брэндон Прессер ранее раскрыл Bloomberg некоторые фразы, к которым стоит прислушаться, и их скрытые значения.

"30-30" означает, что экипаж просит техническое обслуживание навести порядок. Три раза за время моего пребывания (в качестве директора круиза на большом корабле) я сообщал код PVI - (public vomiting incident - инцидент с публичной рвотой).

Есть еще и другие коды. Перечислим их:

1. "30-30" - экипаж просит техническое обслуживание навести порядок. Обычно он звучит после PVI - (public vomiting incident - инцидент с публичной рвотой).

2. Alpha ("Альфа") - необходимость неотложной медицинской помощи.

3. Bravo ("Браво") - пожар.

4. Kilo ("Кило") - просьба ко всему персоналу явиться на свои посты экстренной помощи - в случае, например, необходимой эвакуации".

5. Код Echo ("Эхо") немного пугает - он означает, что корабль "начинает дрейфовать".