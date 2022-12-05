Проезд в автобусах Испании станет бесплатным

Автобусные маршруты дальнего сообщения в Испании станут бесплатными, передает Day.Az со ссылкой на РБК-Украина.

В испанском правительстве заявили, что уже разработан механизм бесплатных поездок по железной дороге для постоянных пассажиров, и теперь аналогичная схема должна распространиться и на автобусные перевозки. Так, с 1 января 2023 года пассажиры, которые будут иметь специальные проездные, смогут ездить автобусами на дальние расстояния бесплатно.

В общей сложности в рамках программы бесплатными станут 79 автобусных маршрутов по Испании. Среди самых популярных маршрутов, которые будут бесплатными в 2023 году, Мадрид - Сеговия, Мадрид - Гвадалахара, Теруэль - Барселона и Сантандер - Бильбао - Барселона.

Такие меры в стране разработали, чтобы поощрить людей оставлять свои автомобили дома и пользоваться общественным транспортом. Сеть междугородних автобусных маршрутов охватывает 2 400 городов Испании, а средняя протяженность поездок составляет почти 900 км.

Напомним, что еще летом в Испании запланировали бесплатный проезд в поездах. Все пригородные поезда и региональные линии средней протяженности, охватывающие поездки менее 300 км, которыми управляет национальный железнодорожный оператор Renfe, будут бесплатными с 1 сентября по 31 декабря.

Бесплатные билеты на поезд направлены на снижение влияния кризиса на стоимость жизни в стране.