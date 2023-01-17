Турция начала привлечение китайцев для покупки жилья и массового туризма

Турция начала активно привлекать в страну многочисленных китайцев для покупки жилья и массового туризма сразу после анонса китайских властей о смягчении мер в борьбе с ковидом и открытия границ. На это обратила внимание турецкая газета Hurriyet Daily News, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Инвестиции в недвижимость

Вместе с резким ростом туристического интереса возрос инвестиционный. Эксперты ожидают, что увеличение огромного потока туристов из Китая даст толчок местному рынку недвижимости. Турков также обрадовала новость о том, что некоторые китайские компании также ищут места для инвестиций.

Китайцы покупают недвижимость в Турции в основном для получения турецкого гражданства, что позволяет им осуществлять инвестиции в США, сообщил Байрам Текче из Международной ассоциации продвижения недвижимости (GİGDER), отметив, что в 2016 году китайцы купили недвижимость по всему миру на $52 млрд.

По словам Хакана Бучака, председателя правления MARS, китайские инвесторы в последние годы проявляли большой интерес к покупке недвижимости в Турции. Однако пандемия приостановила продажу недвижимости. Однако сейчас, когда пограничные меры ослаблены, продажи, вероятно, увеличатся.

Издание обратило внимание на то, что компании будут запускать больше туров для привлечения потенциальных китайских покупателей жилья - так турки смогут более успешно продвигать свои проекты в сфере недвижимости. Прежде всего интерес компаний вызывают состоятельные китайцы, уточнил Буджак.

В ожидании большого числа туристов

Еще до того, как COVID-19 поразил мир, приток туристов из Китая в Турцию увеличился. Эксперты из сектора туризма с нетерпением ожидают увеличения числа туристов из самой густонаселенной страны, начиная с апреля. Однако жители Поднебесной намерены возобновить туристические поездки в Турцию раньше: китайские путешественники уже бронируют места в Турции на китайский Новый год, который в 2023 году начнется 22 января и продлится до 9 февраля. Кстати, в Китае Новый год еще называют Праздником весны - Чуньцзе.

Самыми любимыми направлениями китайских отдыхающих являются отнюдь не пляжный отдых, а экскурсионный. Излюбленные локации - Каппадокия и Стамбул. При этом богатые китайские туристы посещают разные районы страны, в том числе западную провинцию Чанаккале, юго-западную провинцию Памуккале в Денизли, известную своими богатыми минералами термальными водами и террасами из белого травертина, северо-западную провинцию Бурса и район Сафранболу, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Согласно данным Министерства культуры и туризма Турецкой Республики, в доковидном 2019 году Турцию посетили около 500 тыс. путешественников из Поднебесной. Для сравнения: в предыдущем году их было 400 тыс. Заметим, что в начале столетий, а точнее, в 2004 году, у Турции было более скромное достижение - тогда власти смогли привлечь всего 35 тыс. китайских отдыхающих, а в 2012 году поток превысил отметку в 100 тыс.

"Отели начали получать бронирования от китайских туристов, особенно на Китайский Новый год, который длится от 8 до 10 дней. Основная проблема заключается в том, что рейсов не хватает", - отметил президент Ассоциации туристических отельеров и операторов Каппадокии (KAPTID) Тейфик Олмез и добавил, что до пандемии в летнем расписании аэропортов значился 21 рейс в неделю.