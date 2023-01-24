Развиваются туристические связи между Азербайджаном и странами Европы

В рамках рабочего визита председателя Государственного агентства по туризму (ГАТ) Фуада Нагиева в Королевство Испания и Княжество Андорра были обсуждены перспективы развития туристических связей Азербайджана с Испанией, Андоррой и Болгарией.

Как сообщили Day.Az в ГАТ, в ходе визита Фуад Нагиев принял участие в выставке FITUR в столице Испании Мадриде. В рамках выставки состоялась встреча Фуада Нагиева и министра туризма и телекоммуникаций Княжества Андорра Жорди Торреса Фалько с участием чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Королевстве Испания и Княжестве Андорра Рамиза Гасанова.

На встрече были обсуждены развитие зимнего туризма в нашей стране, важность использования опыта Андорры в этой сфере, принятие мер по подписанию межведомственного меморандума о взаимопонимании по развитию зимнего туризма. В то же время было подчеркнуто, что спортсмены Федерации зимних видов спорта Азербайджана начали тренировки в Андорре и впервые примут участие в Кубке мира.

Также состоялась двусторонняя встреча с заместителем министра туризма Болгарии Иреной Георгиевой. На встрече обсуждалось развитие туристических связей между странами и обмен опытом.

В ходе встречи Фуада Нагиева с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили были обсуждены вопросы продвижения туристических возможностей Азербайджана и постпандемическое восстановление.

Затем председатель ГАТ Фуад Нагиев и посол Рамиз Гасанов совершили визит в Княжество Андорра. Здесь состоялась встреча с руководителем крупнейшего туроператора Андорры, всемирно известной компании в области зимнего туризма PGI Жуаном Виладоматом, обсуждались перспективы развития сотрудничества.

Отметим, что азербайджанские спортсмены приняли участие в чемпионате мира по ски-альпинизму, который стартовал в Княжестве Андорра, и продемонстрировали свои навыки в вертикальной гонке.