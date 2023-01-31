Турция рекордно заработала от туризма

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой во время брифинга заявил, что страна в 2022 году заработала рекордные $46 млрд от туризма. Выступление Эрсоя транслировалось на его странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В 2022 году доходы от туризма принесли рекордные более $46 млрд. Турция стала лучшей в мире по этому показателю после пандемии", - сказал он.

Министр считает, что в 2023 году Турция способна установить новый рекорд в размере $56 млрд. При этом он выразил уверенность, что к 2028 году доходы от туризма ежегодно будут приносить республике не менее $100 млрд. По мнению Эрсоя, Турцию каждый год будут посещать до 90 млн туристов.