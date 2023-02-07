Почему в самолетах существуют сиденья без окон и как их избежать?
Некоторые авиатуристы сталкиваются с ситуацией, когда на современных самолетах им приходится садиться у глухой стены без окна. Но есть ли у такого места какие-либо недостатки, рассказали бывалые туристы в соцсети Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.
Большинство путешественников при бронировании предпочитают места у окна, либо у прохода, и иногда даже доплачивают за возможность занять конкретное кресло. Тем, кто выбирает места у прохода, гарантирован более быстрый доступ к туалету, возможность вытянуть ноги в проход. В то же время у любителей мест у иллюминатора есть другие плюсы - например, возможность смотреть в окно и упереться головой о стену, когда хочется подремать. Однако зачем нужны кресла у стены, но без окна?
Хотя такие сиденья по-прежнему отлично подходят для сна, они лишат пассажира возможности наблюдать за видом во время снижения. Так, туристка Калли Марш поделилась на форуме фотографией своего унылого сиденья в кресле у стены самолета без окна: "Я совершила ужасную, ужасную, ужасную ошибку". Кроме того, другой пользователь также поделился своими отрицательными впечатлениями: "Я даже доплатил, чтобы забронировать место у окна. Это место не только было помечено как место у окна, но и карта самолета, на которой вы выбираете свое место, показала, что это кресло ничем не отличается от других мест с настоящим окном".
Между тем, британские эксперты по туризму Points Guy также недавно стали "жертвами", попавшимися на эту уловку. Оказывается, досадная ситуация объясняется конструкцией самолетов, и всеми неудобными механизмами, которые должны быть установлены на нем. Часто это связано с тем, что производитель использует это пространство для подключения определенной авионики (авиационной электроники) или основных компонентов, таких как воздуховоды кондиционирования. Часто сиденья у окна аварийного выхода не имеют вида из окна, поскольку дизайн диктует расположение окна на двери аварийного выхода, что обычно приводит к затемнению обзора", - пояснил глава британского отделения Points Guy Ники Келвин.
Как не попасть на место у стены без иллюминатора? Бывалые туристы посоветовали пользоваться специальными сервисами, позволяющими видеть точную планировку самолета и проверять рассадку до бронирования конкретного места. Любые места, которые менее желательны из-за такого фактора, как отсутствие окон или невозможность откидывания спинки кресла, отмечены красным цветом на картах сидений, рассказали они. Как об этом узнать? Просто навести указатель мыши на конкретное кресло.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре