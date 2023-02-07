Почему в самолетах существуют сиденья без окон и как их избежать?

Некоторые авиатуристы сталкиваются с ситуацией, когда на современных самолетах им приходится садиться у глухой стены без окна. Но есть ли у такого места какие-либо недостатки, рассказали бывалые туристы в соцсети Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Большинство путешественников при бронировании предпочитают места у окна, либо у прохода, и иногда даже доплачивают за возможность занять конкретное кресло. Тем, кто выбирает места у прохода, гарантирован более быстрый доступ к туалету, возможность вытянуть ноги в проход. В то же время у любителей мест у иллюминатора есть другие плюсы - например, возможность смотреть в окно и упереться головой о стену, когда хочется подремать. Однако зачем нужны кресла у стены, но без окна?

Хотя такие сиденья по-прежнему отлично подходят для сна, они лишат пассажира возможности наблюдать за видом во время снижения. Так, туристка Калли Марш поделилась на форуме фотографией своего унылого сиденья в кресле у стены самолета без окна: "Я совершила ужасную, ужасную, ужасную ошибку". Кроме того, другой пользователь также поделился своими отрицательными впечатлениями: "Я даже доплатил, чтобы забронировать место у окна. Это место не только было помечено как место у окна, но и карта самолета, на которой вы выбираете свое место, показала, что это кресло ничем не отличается от других мест с настоящим окном".

Между тем, британские эксперты по туризму Points Guy также недавно стали "жертвами", попавшимися на эту уловку. Оказывается, досадная ситуация объясняется конструкцией самолетов, и всеми неудобными механизмами, которые должны быть установлены на нем. Часто это связано с тем, что производитель использует это пространство для подключения определенной авионики (авиационной электроники) или основных компонентов, таких как воздуховоды кондиционирования. Часто сиденья у окна аварийного выхода не имеют вида из окна, поскольку дизайн диктует расположение окна на двери аварийного выхода, что обычно приводит к затемнению обзора", - пояснил глава британского отделения Points Guy Ники Келвин.

Как не попасть на место у стены без иллюминатора? Бывалые туристы посоветовали пользоваться специальными сервисами, позволяющими видеть точную планировку самолета и проверять рассадку до бронирования конкретного места. Любые места, которые менее желательны из-за такого фактора, как отсутствие окон или невозможность откидывания спинки кресла, отмечены красным цветом на картах сидений, рассказали они. Как об этом узнать? Просто навести указатель мыши на конкретное кресло.