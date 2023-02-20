Секретный остров в Средиземноморье, где лучший отдых и самые дешёвые цены

Секретный остров в Средиземноморье, где цены ниже, чем у основных конкурентов, а отдых лучше, представила туристам британская газета The Sun, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru. Как уверяют эксперты издания, греческий остров Наксос "собрал все лучшие кусочки греческих островов, как сочная фаршированная долма" - на острове есть всё, чтобы очаровать даже бывалого путешественника, при этом там мало самих туристов, а цены крайне низкие.

И далее эксперты издания на личном опыте расписывают это "всё": по их словам, остров известен одними из лучших песчаных пляжей Средиземноморья, туристам он может предложить весь ассортимент - морские, познавательные, гастрономические и прочие экскурсии, пляжные бары и ночные клубы... Однако при этом остров "остается самодостаточным в сельскохозяйственном отношении" и, со слов экспертов, "успешно сопротивлялся" массовому туризму до 80-х годов, делая ставку на сельское хозяйство, и до сих пор сохраняет аутентичность и отсутствие толп туристов, что сказывается и на ценах - Наксос "гораздо менее роскошный", чем другие острова - в первую очередь, Миконос и Санторини, которые входят в тот же архипелаг Кикладских островов, и откуда на Наксос ежедневно ходят паромы.

"20 тыс. местных жителей острова и примерно в четыре раза больше коз. Здесь пастухи до сих пор бродят по горным тропам, где туристы также снашивают свои походные ботинки. А лодки для однодневных экскурсий швартуются рядом с рыбаками, разгружающими свой улов", - живописует эксперт издания. А с "показательными пляжами", по его словам, соседствуют "бесконечные крошечные, секретные пляжи, до многих из которых можно добраться только на джипах-внедорожниках, пешком или на лодке". На одной такой экскурсии эксперту показали маленький галечный плях на соседнем островке Като-Куфонисси, где туристы занимались снорклингом, а также крошечную часовню Агиос Созон, куда тоже можно попасть только с воды - по легенде, её построили торговцы, потерпевшие кораблекрушение, в благодарность за то, что они выжили, и стены часовни сделаны из глины, замешанной на грузе вина, который везли торговцы. Также ни одна прогулка на лодке не обходится без хорошей пещеры, такова пещера Рина с ее светящейся "зеленой" водой, спрятанная под диким склоном холма и "хранящая пиратские тайны". При этом такая экскурсия на целый день на парусной лодке обходится с человека в 70 фунтов стерлингов - пишет британский эксперт - то есть немногим больше 6 тыс. руб. на наши деньги. "Но это обязательно станет ярким событием вашего отпуска", - добавляет эксперт, также сообщая, что в маршрут включен обед-барбекю и "безграничное количество бесплатного вина".

Впрочем, добавляет эксперт, при этом в целом если есть желание сэкономить, нет необходимости выходить в море, потому что есть много более легкодоступных пляжей, которыми можно наслаждаться с суши. Главный город острова, древняя Хора - "страна чудес с традиционными улочками, барами и ресторанами, которая также знает, как устроить вечеринку по-крупному, в рейв-клубе The Ocean Club - и соседствует с широким пляжем с золотым песком залива Святого Георгия". "Короткая поездка на автобусе вниз по побережью, и вас ждут другие идеальные песчаные пляжи - натуристский Марагас, дикая Плака и Агия-Анна, где летом оживают пляжные бары, а в сентябре и октябре становится прохладно, а в семейной таверне Горгона подают кальмаров и мелкую рыбу свежего улова", - продолжает живописать эксперт.

Что касается отелей, то два им проверенных отеля - Princess Mare только для взрослых и семейный отелем Astir с бассейном - находятся в семейном управлении и недавно отремонтированы. За двухместный номер с завтраком туристы отдавали от 65 фунтов в Princess Mare и 80 фунтов в Astir. В сезон цены немного выше, добавляет британец, но всё еще меньше чем у конкурентов.

Также он советует экскурсионные программы по острову, который включают Храм Деметры, высеченный из местного мрамора, датируемый 580 г. до н.э.. Античную тему продолжают визиты к изготовителям оригинальных сувениров - также по древнегреческим мотивам, таким как чаша Пифагора, сделанная по проекту античного математика, которого все помнят из уроков геометрии. Особенность чаши в том, что в ней есть отверстие, которое "сливает ваше вино, если вы слишком жадно доливаете". Также туристам покажут "самое старое в мире оливковое дерево", которому предположительно 5000 лет, традиционный семейный оливковый пресс и горные деревни - Халки с ликероводочным заводом и церковными фресками, мраморную деревню Апирантос и Филоти.

Любителей гастрономии он предупреждает, что еда на Наксосе огромна, а рестораны можно найти на любой бюджет. Они же "пировали, как греческие боги", примерно за 50 фунтов за ужин. "Домашняя тарамасалата, греческий салат с горными травами или деревенский картофельный салат с каперсами часто сводили нас с ума еще до того, как приносили основные блюда из местной свинины, баранины или говядины", - уверил британский эксперт.