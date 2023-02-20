Новшество в аэропортах Испании

Пассажиры в аэропортах не должны будут вынимать жидкости и электронные устройства из ручной клади на контроле в испанских аэропортах с 2024 года. Об этом сообщила в понедельник газета El Pais, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, оператор аэропортов Испании Aena собирается установить на пунктах контроля пассажиров новые сканеры с рентгеновской технологией, генерирующие трехмерное изображение. Это облегчит досмотр багажа без необходимости помещать жидкости в пластиковый пакет или вынимать электронные устройства и оставлять их в отдельных лотках, что сэкономит время путешественников.

Отмечается, что Aena объявит о проведении нескольких тендеров на приобретение данного оборудования, которое может быть введено в эксплуатацию к концу 2023 года или в первой половине 2024 года. Новая технология сначала появится в аэропортах Мадрида и Барселоны, на которые приходится 40% пассажиропотока в Испании. В конце 2024 года оборудование также должно появиться в Пальме (автономное сообщество Балеарские острова), а затем и в остальных аэропортах страны.