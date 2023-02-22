Эта страна возобновит прямые авиарейсы с Азербайджаном

C 13 марта между аэропортами Китая и Баку будут возобновлены прямые авиарейсы.

Как сообщили в среду Day.Az в China Southern Airlines, авиасообщение между китайским городом Гуанчжоу и Баку (через Урумчи) будет официально возобновлено в марте.

"Первый рейс (CZ8051/2) будет выполнен 13 и 20 марта, а два еженедельных рейса планируется возобновить с 26 марта по средам и воскресеньям", - сказали в авиакомпании.

Отметим, что за последние три года из-за эпидемии коронавируса авиасообщение между Китаем и Азербайджаном было временно приостановлено.

"С 2023 года Китай начал активно работать над возобновлением прямых рейсов, в том числе с Азербайджаном", - говорится в сообщении China Southern Airlines.