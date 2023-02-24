Туристы пришли в ужас от главной достопримечательности США

Туристы, сумевшие добраться до главной достопримечательности США, оценивают её как маленькую и не впечатляющую, при этом характеризуя местную охрану в почти нецензурных выражениях - как параноидальную. И действительно, теперь попасть в эту достопримечательность из-за "паранойи" местных систем безопасности удаётся далеко не всем. Об этом сообщила британская газета Экспресс, приведя мнение туристов, посетивших Белый дом, т.е. официальную резиденцию и рабочее место президента США, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"Он такой маленький. Не знаю, чего я ожидал, но он был таким маленьким", - цитирует издание одного туриста из Шотландии. Он уверяет, что здание можно попытаться посетить один раз, повторить это точно не захочется. "Лучше просто погуглить его фото", - добавляет турист, намекая, что нервы будут целей - присутствие службы безопасности привело его в ужас.

Впрочем, как уточнили другие британские туристы, и добраться-то туда удаётся не всем. "Безопасность сайта, на котором вы пытаетесь записаться на посещение, граничит с паранойей". С их слов, на их письма и заявки на посещение просто не последовало никакого ответа. Более того - пишут разочарованные туристы, из-за нынешних мер безопасности вокруг него также очень трудно даже пройтись в районе Белого дома.

"Конечно, я понимаю необходимость безопасности, но тотальный запрет на посещение иностранцами и отказ кому-либо отвечать на электронные письма просто смешны. Добавьте к этому перекрытие дорог и отсутствие всяких публичных просмотров, и вы получите просто паранойю!", - возмущаются британцы.