AZAL добавляет в свою маршрутную сеть Махачкалу

Авиакомпания Buta Airways, входящая в состав ЗАО AZAL, с марта начнет выполнять рейсы из Баку в Махачкалу и обратно, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Buta Airways.

Первый рейс авиакомпании по маршруту Баку-Махачкала-Баку будет осуществлен 15 марта. Buta Airways начнет летать по этому направлению с частотой 3 раза неделю - по понедельникам, средам и пятницам.

Махачкала - город на берегу Каспийского моря, который привлекает путешественников своей культурной и исторической значимостью.

Билеты на все запланированные рейсы Buta Airways можно приобрести на официальном сайте авиакомпании www.butaairways.az или через ее мобильное приложение.