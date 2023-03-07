Азербайджан принял участие во Всемирном саммите CANSO

УВД "Азераэронавигация" (AZANS) ЗАО AZAL приняло участие во всемирном саммите исполнительных директоров по аэронавигации Международной организации аэронавигационного обслуживания (CANSO) в рамках глобальной выставки по организации воздушного движения "Airspace World" в Женеве.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", целью мероприятия является объединение топ-лидеров ведущих производителей и профессионалов авиационной отрасли для нахождения решений наиболее актуальных проблем в данной сфере.

На саммите выступили президент Совета ICAO Сальваторе Шаккитано, гендиректор IATA Уильям Уолш и главный директор CANSO Саймон Хокард.

В рамках мероприятия обсуждались глобальные изменения в сфере организации воздушного пространства и интеграции всех участников в этот процесс.