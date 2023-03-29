Молдавская авиакомпания запускает авиарейс Кишинев-Баку

Авиакомпания "Air Moldova" запустила прямые рейсы между Кишиневом и Баку.

Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на публикацию Air Moldova в Facebook.

"Рейсы между Кишиневом и Баку будут выполняться три раза в неделю - во вторник, четверг и субботу", - говорится в публикации.

Отметим, что из Кишинева вылет будет осуществляться в 20:40 по местному времени с прибытием в Баку в 01:00 по местному времени, а из Баку вылет будет осуществляться по средам, пятницам и воскресеньям в 02:00 по местному времени с прибытием в Кишинев в 04:40.

Напомним, что в феврале текущего года Международный аэропорт Гейдар Алиев - главная воздушная гавань Азербайджана - установил рекорд, обслужив более 310 тысяч пассажиров. Этот показатель превысил все предыдущие годы за февраль, в том числе и допандемийный период.

Так, если в феврале 2023 года этот показатель составил 312 883 тысячи человек, то в аналогичный период 2019 года он был равен 243 165 тысячам человек. В феврале 2020, 2021 и 2022 годов пассажиропоток бакинского аэропорта превысил 270 тысяч, 67 тысяч и 206 тысяч человек соответственно.

Пассажиропоток всех международных аэропортов страны в прошлом месяце составил 367 тысяч человек, а с начала 2023 года этот показатель достиг почти 790 тысяч человек.