Названы профессии, которые дают возможность повышения класса обслуживания в самолете

Список профессий, которые дают бесплатный апгрейд в виде повышения класса обслуживания или других преимуществ перечислила на страницах газеты Express бортпроводница Сиерра, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Член экипажа объяснила, что на самом деле существует "много способов получить бесплатный переход в комфортное кресло классом выше, однако среди них выделяется один из самых эффективных методов, о котором мало кто знает. По словам девушки, если турист здоров, он может сообщить сотруднику у выхода на посадку или бортпроводнику о своей профессии. Если турист является пожарным, полицейским, врачом или медсестрой, парамедиком, военнослужащим и сотрудником авиации - шансы на лучшее место очень высоки, заверила эксперт.

Поскольку профессия подразумевает помощь людям, стюардессы могут "клюнуть" на это и посадить пассажира так, чтобы в случае непредвиденной ситуации этот самый путешественник мог быстро отреагировать и помочь экипажу. "Все, что вам нужно сделать, это просто сообщить о своей профессии сотруднику у выхода на посадку в самолет", - уточнила она. Если же после сообщения "вас не повысят до первого класса, то как минимум посадят в ряд у аварийного выхода, где много места для ног и гораздо больше места для отдыха".

Тем не менее, стюардесса призвала туристов, получивших привилегии, помнить о долге: в случае экстренного происшествия они должны будут помочь эвакуировать пассажиров из самолета или оказать помощь в разрешении внештатных ситуаций. "Просто знайте, что в чрезвычайной ситуации вы должны нам помочь", - добавил она.

Бесплатный апгрейд также предоставляется туристам, чей рейс был отложен или отменен. Иногда щедрые авиакомпании предлагают льготы таким "пострадавшим". "Учитывая, что рейсы перебронированы, вы можете легко выторговать у сотрудников гораздо больше", - отметила стюардесса. Так, авиакомпании предоставляют пассажирам в качестве компенсации "деньги и другие льготы, такие как бесплатные отели, если им нужно ждать вылета до следующего дня, бесплатное питание и бесплатное повышение класса до первого". Такие сюрпризы перевозчики не раздают направо и налево, однако в некоторых ситуациях на них можно рассчитывать.

Кроме того, рабочим методом признаны хорошие манеры в общении с авиаперсоналом. Так, небольшие презенты стюардессам в виде шоколада или подарочных карт могут "творить чудеса". Например, член экипажа Мигель Муньос признался изданию, что после получения небольшого сладкого подарка "автоматически становится добрее к человеку, который сделал такой приятный жест", и что он "всегда предложит туристу бесплатный кофе и чай, и если будут свободные места получше, мы его переместим".

Кому еще может повести с переводом на лучшее место на дальнемагистральном рейсе, так это пассажирам, сидящим в задней части самолета. Иногда им дают неофициальное повышение класса обслуживания из-за лишнего веса в хвосте и баланса судна - в этом случае туристов пересаживают с последних рядов вперед. Стюардесса объяснила, что, когда они перемещают людей по салону, "это случается не только потому, что мы вежливы, но обычно, если наш рейс переполнен, нам приходится пересаживать пассажиров для обеспечения веса и баланса самолета".

Лайфхаки, озвученные стюардессами, работают, но не всегда. При положительном исходе счастливчиков пересаживают в салон классом выше, приносят кофе, чай, а также дарят шампанское. Соответствующие посты довольных туристов есть в соцсетях.