https://news.day.az/tourism/1588068.html Начинаются прямые полеты из Баку в столицу Молдовы
Начинаются прямые полеты из Баку в столицу Молдовы
"Азербайджанские авиалинии" (AZAL) начинают прямые рейсы из Баку в Кишинев, столицу Молдовы.
Об этом сообщил Международный аэропорт Кишинева, передает в среду Day.Az.
Полеты начнут осуществляться с 15 сентября и будут выполняться по понедельникам и пятницам.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре