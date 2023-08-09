Начинаются прямые полеты из Баку в столицу Молдовы

"Азербайджанские авиалинии" (AZAL) начинают прямые рейсы из Баку в Кишинев, столицу Молдовы.

Об этом сообщил Международный аэропорт Кишинева, передает в среду Day.Az.

Полеты начнут осуществляться с 15 сентября и будут выполняться по понедельникам и пятницам.