ChatGPT будет продавать туры туристам в Великобритании

Испытания по использованию искусственного интеллекта в туристическом секторе анонсировал крупнейший туроператор, который внедряет ChatGPT для продажи туров туристам. Речь идёт о TUI UK, которая пытается увеличить количество онлайн-бронирований с помощью приложения MyTui, и анонсируя, что "будущее уже наступило", проводит испытания чат-робота с искусственным интеллектом, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"ChatGPT окажет значительное влияние на создание и продажу пакетных туров. Мы опробуем это в Великобритании, потому что здесь процветает привычка онлайн-бронирования", - заявил Себастьян Эбель, генеральный директор TUI Group.

Он отметил, что 80% клиентов туроператора используют приложение и их число растёт. "Количество бронирований, сделанных через MyTui в Великобритании, растёт в среднем от 4% до 9% каждый год. Новая разработка даёт возможность увеличить это до 50%", - отметил он.

Также он добавил, что ожидаемое от ChatGPT увеличение количества бронирований будет онлайн и не повлияет на розничные продажи через турагентства. "Впервые с помощью искусственного интеллекта будут сопоставляться предложения туров и информация о месте назначения - с тем, чтобы туры можно было забронировать", - добавили в TUI.

По их словам, на данный момент ChatGPT доступен для 50% британских пользователей, но уэе в ближайшие недели он станет доступен для 100%. Со следующего года он будет доступен и для других рынков.

"ChatGPT будет помогать путешественникам в два этапа. На первом этапе это будет помощь в выборе направлений, адаптированная к предпочтениям туриста, а на втором этапе - бронь поездки на выбранное направление", - добавили эксперты. По их данным, ChatGPT на данный момент используют более 10 тысяч клиентов TUI.