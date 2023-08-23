Увеличилось число туристов, приезжающих в Азербайджан

В январе-июле этого года в Азербайджан из 183 стран мира прибыло 1 млн 143,6 тыс. иностранцев и лиц без гражданства, что на 37,4% больше, чем за аналогичный период 2022-го.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Госкомстат.

Согласно информации, 32,8% туристов прибыло из России, 18,2% - Турции, 7,4% - Ирана, 4,9% - Индии, 4,7% - Грузии, 3,9% - Саудовской Аравии, 2,4% - Казахстана, 2,3% - Пакистана, 2,1% - Объединенных Арабских Эмиратов, 1,8% - Узбекистана, по 1,5% - Израиля и Украины, 1,4% - Беларуси, 1,3% - Кувейта, по 1,2% - Великобритании и Туркменистана, 11,4% - из других стран. 70,5% прибывших составили мужчины, 29,5% - женщины.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число туристов из Китая выросло в 8,3 раза, Туркменистана - 3,8 раза, Индии - 2,6 раза, Беларуси - 2 раза, Узбекистана - 1,9 раза, Казахстана - 1,8 раза, России - 1,7 раза, Израиля - на 44,2%, США - на 38,7%, Грузии - 34,5%, Великобритании - 29,1%, Кувейта - 26,6%, Турции - 18,8%, ОАЭ - 15,8%, Пакистана - 6,3%.

По сравнению с семью месяцами 2022 года количество прибывающих из стран СНГ увеличилось в 1,7 раза и составило 477,1 тыс. человек, из стран-членов Европейского союза - на 36,5% и составило 57,2 тыс. человек, из стран Персидского залива сократилось на 8,6% - до 185,4 тыс. человек.

71,1% иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в Азербайджан, воспользовались воздушным транспортом, 27,6% - железнодорожным и автомобильным, 1,3% - морским.