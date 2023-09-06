Азербайджан присоединится к участию в юбилейной сессии Всемирной туристской организации

Азербайджан примет участие в 25-й юбилейной сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO) ООН, которая состоится 16-20 октября этого года в Самарканде (Узбекистан).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на узбекские СМИ, руководители туристических организаций Азербайджана, Саудовской Аравии, Албании, Багамских островов, Бахрейна, Гватемалы, Гаити, Кот-д'Ивуара, Индонезии, Монако, Нигера, Панамы, Португалии, Сьерра-Леоне, Украины, Уругвая и Йемена соберутся в Самарканде.

Ожидается, что в проводимой раз в два года сессии UNWTO примут участие представители госорганов, руководители международных организаций и представители туристического бизнеса из около 160 стран.

Отметим, что Узбекистан впервые в своей истории принимает сессию UNWTO, которая считается важнейшим событием системы Генассамблеи ООН.