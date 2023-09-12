AZAL призывает пассажиров рейса Баку-Нахчыван-Баку при покупке авиабилетов обеспечить достоверность данных

Пассажирам, планирующим путешествовать по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, при покупке авиабилетов необходимо предъявлять оригинал удостоверения личности или общегражданского паспорта. Это служит цели обеспечения точности и достоверности данных пассажиров, а также защиты их прав и интересов, передает во вторник Day.Az со ссылкой на AZAL.

Кроме того, AZAL рекомендует пассажирам во избежание допустимых очередей на кассах покупать билеты онлайн на официальном сайте авиакомпании www.azal.az. Это также поможет сэкономить время каждому путешественнику.

Дополнительной информацией о приобретении авиабилетов на официальном сайте AZAL по маршруту Баку-Нахчыван-Баку можете ознакомиться, пройдя по ссылке: www.youtu.be/9PiPTkNkBSU.

В случае возникновения вопросов пассажиры могут обратиться в колл-центр по адресу электронной почты callcenter@azal.az или номеру WhatsApp +994(55) 204 65 54.