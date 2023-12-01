https://news.day.az/tourism/1618662.html Самолет с туристами пропал с радаров - проводится спасательная операция
Самолет с туристами пропал с радаров - проводится спасательная операция
Самолет Piper PA-32 Cherokee Six вылетел из аэропорта на Филиппинах и пропал без вести.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом пишет местное информагентство PIA.
Частное воздушное судно с пассажирами на борту выполняло внутренний рейс по маршруту Кауаян - Паланан утром в четверг, 30 ноября. Однако самолет не прибыл в авиагавань назначения и пропал с радаров.
По данным источника, правоохранительные органы азиатской страны совместно со спасательными группами организовали поисковую операцию. Отмечается, что пока их усилия не дали результата.
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