Самолет с туристами пропал с радаров

Самолет Piper PA-32 Cherokee Six вылетел из аэропорта на Филиппинах и пропал без вести.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом пишет местное информагентство PIA.

Частное воздушное судно с пассажирами на борту выполняло внутренний рейс по маршруту Кауаян - Паланан утром в четверг, 30 ноября. Однако самолет не прибыл в авиагавань назначения и пропал с радаров.

По данным источника, правоохранительные органы азиатской страны совместно со спасательными группами организовали поисковую операцию. Отмечается, что пока их усилия не дали результата.

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