МВД Британии ужесточит правила получения виз

Великобритания ужесточит правила получения виз и разрешений на работу, чтобы снизить приток легальных иммигрантов в королевство на 300 тыс. человек в год. Об этом, выступая в Палате общин британского парламента, объявил глава МВД страны Джеймс Клеверли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мой план обеспечит крупнейшее в истории сокращение показателя чистой миграции - около 300 тыс. человек, въехавших в Соединенное Королевство в прошлом году, не смогли бы этого сделать, будь он принят раньше. Я иду на решительные меры, чтобы остановить резкий рост числа выдаваемых рабочих виз и принять жесткие меры против тех, кто стремится воспользоваться нашим гостеприимством", - заявил Клеверли.

Предложения Клеверли, которые должны вступить в силу в январе, предполагают 50-процентное увеличение минимальной зарплаты, которую работодатель в Великобритании должен выплачивать сотруднику-иностранцу, претендующему на рабочую визу. Эта сумма вырастет с £26,3 тыс. ($33,2 тыс.) до £38,7 тыс. ($48,9 тыс.) в год, тем самым значительно ограничив возможности привлечения низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Исключение будет сделано для представителей нескольких дефицитных профессий, включая младших медицинских работников и сиделок.

При этом родственники работников сферы ухода за престарелыми и инвалидами лишатся возможности получить визу иждивенца. Приезжать в страну вместе с супругами и детьми-иждивенцами не смогут и учащиеся вузов, за исключением тех, кто получает последипломное образование. По словам Клеверли, слишком часты ситуации, когда родственники трудовых мигрантов и студентов не работают в Великобритании, при этом пользуясь медицинскими и другими услугами. Беспокойство у общественности, по словам Клеверли, также вызывает нехватка мест в школах и детских садах, отчасти связанная с избытком иммигрантов в стране.

Британские власти также намерены привлечь дополнительные £1,3 млрд ($1,64 млрд) в год на финансирование Национальной службы здравоохранения, на две трети увеличив размер медицинского сбора, взимаемого с получателей рабочих и студенческих виз.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!