Эта страна введет многократную пятилетнюю визу для туристов

Власти Индонезии решили ввести многократные пятилетние визы для путешественников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает издание The Bali Sun.

Визы будут выдаваться с индексами D1 - для туристов и D2 - для деловых целей. Заявку можно будет подать уже с января 2024 года, а стоимость нового въездного документа составит 15 миллионов индонезийских рупий.

Уточняется, что оба типа виз будут допускать въезд в страну на срок до 60 дней. При этом не уточняется, какие интервалы должны быть между поездками. Условием получения многократной визы будет приглашение от индонезийской стороны.

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