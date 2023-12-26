Туристов приняли за мигрантов и отправили в полицию

В расизме обвинили "немецкую общественность" туристы, которых приняли за мигрантов и отправили в полицию.

Как передает Day.Az со ссылкой на издание The Guardian, все произошло в Германии, во восточной земле Саксония, относительно недалеко от границы с Чехией. Дело в том, что туристическая группа, путешествующая по местным горам, состояла отчасти из давно переселившихся в Германию сирийцев, которые между собой разговаривали на арабском, из-за чего местная общественность и решила, что это группа мигрантов, которую переправили контрабандой через чешскую границу, и сообщила об этом в полицию.

"Странно, что люди вызывают полицию, когда мы занимаемся самым типичным немецким отдыхом, какой только существует - гуляем по горам", - заявил Айхам Тахан, один из организаторов похода. Он рассказал изданию, что их клуб существует еще с 2016 года, когда группа волонтеров, многие из которых родом из Сирии, начала организовывать регулярные мероприятия, часто связанные с пешими походами. "Раньше мы занимались этим в Сирии, а когда мы приехали в Германию, у нас был такой же вопрос: "Почему бы нам не сделать то же самое и здесь?", - заявил представитель клуба, добавив, что сам живёт в Германии уже девять лет.

В итоге группа стала зарегистрированным клубом, организующим многодневные пешие экскурсии как для новых мигрантов, так и для "исконных" немцев. В так называемую Саксонскую Швейцарию группа прибыла во второй раз, в поездке участвовали около 55 человек. Они собирались исследовать скальные образования, которые уже давно привлекают туристов в восточной Германии, и уже в первый день их ждал неприятный сюрприз - когда они после первого дня в горах возвращались в свою гостиницу, они обнаружили, что путь им заблокировала полицейская машина.

"Думаю, кто-то позвонил в полицию и сказал: "О, мы видели много гуляющих людей, они похожи на беженцев или мигрантов". "Большинство из нас были сирийцами, мы говорили по-арабски, поэтому они услышали незнакомый язык и вызвали полицию", - заявил пострадавший руководитель похода. Он также добавил, что полицейские вели себя корректно и согласились "задать несколько вопросов" уже в гостинице. Там он пояснил полицейским, куда они ходили в поход, доказал, что все участники находились в стране легально и что большинство из них были гражданами Германии. Он также пояснил, что группа намерена провести следующие несколько дней в этом районе. "И они просто сказали: "Мы желаем вам приятно провести время", а затем ушли", - добавил г-н Тахан.

По его словам, некоторые участники похода очень обиделись на этот визит, заявив, что "это расизм", а также сообщив, что это "типичное немецкое поведение". "Им просто не понравился язык, на котором люди говорят - и они сразу вызвали полицию", - заявили возмущенные туристы.

Их поход в итоге завершился благополучно - но, как добавляют в Guardian, инцидент не единственный. Ещё организация, оказывающая поддержку просителям убежища в Саксонии, сообщила, что ее также допрашивала полиция во время похода, в котором участвовали люди из числа беженцев. О группе аналогично сообщили жители местного городка. "Они не заметили походных ботинок, походных рюкзаков, корзины с грибами, фотоаппаратов, биноклей, веселого походного настроения", - заявила руководитель другой группы. И пожаловалась, что "политические дебаты вокруг миграции влияют на людей". "Они видят людей определенной внешности, и как бы эти люди ни вели себя, их считают опасными нелегалами", - пожаловались организаторы.

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