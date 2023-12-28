Катар - новое, но, безусловно, заслуживающее внимания туристическое направление, где туристов ждут прекрасные песчаные пляжи, роскошные отели, шопинг и насыщенный календарь событий.

Это направление привлекает семьи и молодежь благодаря отличному пляжному отдыху и развлекательной инфраструктуре - в данной статье мы расскажем, что можно увидеть и делать в Катаре, какие удивительные аспекты этой страны можно открыть даже в течение короткого отпуска, и как создать яркие воспоминания от посещения этого замечательного места.

Сразу отметим, что Катар входит в 10-ку самых безопасных стран мира, и для его посещения гражданам Азербайджана виза не нужна - визовый режим между странами был отменен в декабре 2021 года, и это предоставило путешественникам больше свободы и снизило трудности, связанные с оформлением виз. Вдобавок ко всему 10 декабря 2023 года из Баку в Доху компанией Kazunion Touroperator Azerbaijan by Rustar совместно с AZAL запущен прямой рейс, что также представляет собой значительное преимущество для туристов, обеспечивая максимальное удобство и экономию времени.

Катар предлагает разнообразие впечатлений для любого вида путешественников, и, что немаловажно, происходит это по доступным ценам, что стало возможным благодаря туроператору Kazunion, входящему в Группу компаний Rustar, которая с 2009 года успешно работает на туристическом рынке и является ведущей туристической компанией в ОАЭ, Катаре, Азербайджане, Грузии, Мальдивах, Анталии, Стамбуле, Сейшельских островах и Казахстане.

Головной офис Kazunion Touroperator Azerbaijan by Rustar открылся в Баку в мае 2023 года и ведет активную деятельность и за рубежом - есть представительства в Казахстане, Узбекистане, России и Кыргызстане. Как было упомянуто выше, в начале декабря состоялся первый чартерный рейс AZAL в Катар, путешествовать в который вы можете по невероятно приемлемым ценам от 548 AZN (стоимость рассчитана на одного человека в двухместном номере) - в цену также включены авиабилеты, отель, завтрак, групповой трансфер и страховка. Интересующие вас предложения по турпакетам в Катар вы можете получить в любом туристическом агентстве Баку.

Ну а теперь погрузимся в туристические возможности Катара, начиная от его прекрасных песчаных пляжей в Дохе - чистые и ухоженные пляжи при роскошных отелях предлагают широкий спектр удобств для всей семьи. Отличительной чертой отелей является доступность роскоши - отличный сервис, вкусные рестораны, бассейны, SPA и фитнес-клубы предоставляются по разумным ценам.

Стоит по-особенному выделить и многочисленные пляжные клубы с идеально ухоженными бассейнами и первоклассным обслуживанием, где вас ждут не только роскошная обстановка и расслабляющая атмосфера, но и множество развлечений для всей семьи - от увлекательных водных видов спорта до зажигательного диджейского сета.

Катар - идеальное место для веселого семейного отдыха, так как отели в Дохе предоставляют все необходимое для детей: детские клубы, игровые площадки, бассейны и разнообразные развивающие игры, а за пределами отелей дети также испытают море удовольствия, посетив первый в мире парк развлечений Angry Birds World, крытый снежный парк Snow Dunes, недавно открывшийся аквапарк Meryal Waterpark - крупнейший в Катаре аквапарк с множеством захватывающих аттракционов и т.д.

Также в Дохе туристов привлекают захватывающие поездки на джипах по высоким дюнам пустыни и уникальному "внутреннему морю" Хор-аль-Адаид, являющемуся объектом ЮНЕСКО и природным чудом, раскинувшимся среди золотых песков пустыни, недалеко от границы с Саудовской Аравией. Особо подчеркнем и тот момент, что компактность страны делает экскурсии на расстоянии протяженностью не более 1,5 часов, что не утомляет и идеально для семей с детьми.

Катар - это не только место для отдыха, но и погружение в богатую историю. Музей исламского искусства, созданный великим архитектором современности Юй Мин Пэйем, представляет коллекцию артефактов из разных уголков мира. Подобных музеев в Катаре немало, что говорит о том, что посещение этой страны предоставляет собой исключительную возможность насладиться не только красотой архитектуры, но и богатством культурного наследия.

Планируя отдых в Катаре, обязательно загляните в календарь предстоящих мероприятий, пройдя по следующей ссылке - к примеру, с 1 по 22 января в Катаре будет проходить самый крупный в стране шопинг-фестиваль. Он охватит несколько торговых центров, а посетители точно получат удовольствие не только от впечатляющих скидок, но и смогут насладиться развлекательной программой и принять участие в розыгрыше призов, который будет проходить каждую неделю. С 1 по 11 февраля гости Катара смогут посетить конные соревнования, которые пройдут в рамках Международного фестиваля арабских скакунов Катара (KIAHF). В период с 5 по 10 февраля туристы смогут посетить ювелирную выставку Doha Jewellery and Watches Exhibition. Эта юбилейная, 20-я по счету, выставка продемонстрирует эксклюзивные ювелирные изделия со всего мира.

Как видите, в Катаре каждый турист обнаружит что-то особенное для себя - будь то история, архитектурные шедевры, разнообразные музеи или увлекательные приключения в пустыне.

Пусть ваше путешествие в Катар будет полно удивительных впечатлений и незабываемых моментов!