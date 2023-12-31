Boeing призвала проверять новые самолеты 737 MAX из-за ослабления болтов

Компания Boeing призвала авиаперевозчиков проверить новые самолеты 737 MAX, поскольку в системе управления рулем направления может быть ослаблен болт, сообщило американское Федеральное управление авиации (Federal Aviation Administration, FAA), передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Там добавили, что будут тщательно следить за целевыми проверками из-за этого ослабления болта. Обнаружено уже два случая неисправности: в первом на болте не было гайки, что один из эксплуатантов выявил во время планового технического обслуживания; во втором случае гайка была неправильно затянута, но это установила сама Boeing на одном из самолетов, которые еще не передали для использования.

Появление нового поколения лайнеров Boeing 737 - MAX - компания анонсировала в 2011 году. Первый самолет был изготовлен в 2015-м. В следующем году он совершил первый испытательный полет, он прошел без каких-либо инцидентов. В 2017-м FAA и другие регулирующие органы выдали лайнерам сертификаты, разрешающие их эксплуатацию. В том же году первая авиакомпания - Malindo Air из Малайзии - получила партию 737 MAХ, и 22 мая 2017-го был выполнен первый пассажирский рейс.

Спустя полтора года, 29 октября 2018-го, произошла первая авиакатастрофа с участием этого лайнера. В Японское море упал самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, погибли 189 человек. У пилотов возникли проблемы с определением высоты и скорости, причем на предыдущем рейсе также отображались неверные данные, однако борт не отстранили от эксплуатации.

В марте 2019-го произошла вторая катастрофа - разбился самолет Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. Пилоты также сообщали о проблемах в управлении полетом.

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