Посол Таиланда рассказал, введут ли ограничения для туристов из-за COVID-19
Таиланд не планирует вводить ограничения для туристов из России из-за роста заболеваемости COVID-19, рассказал посол страны в России Сасиват Вонгсинсават. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Нет, поскольку ситуация с COVID-19 сейчас отличается от того, что было раньше. Симптомы коронавируса менее жесткие, чем те, которые были два года назад", - сказал Вонгсинсават, отвечая на соответствующий вопрос.
Дипломат отметил, что в Таиланде принимают превентивные меры, предотвращающие распространение коронавируса.
В конце декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала усилить меры по обеспечению защиты населения в связи с распространением нового варианта коронавируса JN.1.
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