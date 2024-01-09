В США нашли оторвавшуюся во время полета дверь самолета

Дверь самолета американской компании Alaska Airlines, которую несколько дней назад вырвало во время полета, нашли на заднем дворе дома учителя из Портленда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя национального совета по безопасности на транспорте США Дженифер Хоменди.

По ее словам, дверь "действительно была недостающим звеном в расследовании". Хоменди пояснила, что дверь и ее компоненты могут "довольно много" рассказать следователям о произошедшем.

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