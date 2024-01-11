Корабль с туристами затонул в Таиланде

Корабль с российскими туристами, а их на борту находилось целых шесть человек, затонул в Таиланде недалеко от Пхукета. Туристы направлялись на прогулку к острову Ко-Хе. К счастью, обошлось без погибших. Отметим, что это уже не первый трагический инцидент с российскими туристами в водах Таиланда, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Подробности, которые приводит ТК База, следующие. Всё случилось вчера, во вторник, 9 января. Группа туристов из России отправилась на морскую прогулку в сторону острова Ко-Хе. На борту судна находились 9 человек, в том числе 6 туристов из России и три гражданина Таиланда.

"Около 15 часов дня, когда яхта швартовалась в бухте Нам Бо на острове Ко-Хе, она вдруг пошла ко дну", - добавляют источники канала. Всё происходило в довольно оживленном месте и на помощь к туристам и команде яхты пришло судно Panwa Princess, находившееся неподалеку.

Все пассажиры и члены экипажа были спасены и доставлены в ближайший отель. В результате происшествия никто не пострадал. Предварительной причиной затопления стало попадание воды в машинное отделение из-за прорыва одной из труб - по крайней мере, так пояснил капитан яхты.

Добавим, что в этот раз, к счастью, обошлось без трагедии. Напомним, последний день ушедшего 2023 года у Пхукета в Таиланде произошла трагедия с российскими туристами - катер с ними врезался в скалы на полном ходу. На катере среди туристов была многодетная семья - родители и трое детей. В результате столкновения мать, отец и 2 детей пострадали, а погибла как раз их сестра - 5-летняя девочка. По предварительным данным, капитан катера был под воздействием наркотиков.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!