Путешествие в Гоа чуть не обернулось трагедией для туристки

Коровы, во множестве собирающиеся на пляжах Гоа, могут быть не только героями колоритных снимков, а также причиной известной антисанитарии - но и существенной опасностью и даже поводом для обеспокоенности по поводу эффективности туристической деятельности правительства штата. По крайней мере именно так издание Herald Goa прокомментировало январское ЧП, когда туристку в Гоа прямо на пляже атаковал бык и без трагедии обошлось только благодаря мужеству спасателей, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Пострадавшая туристка, 79-летняя гостья британка Ивонн Морриш, впоследствии рассказала о ситуации так. 2 января она приехала в Гоа, проживала одна в отеле Бенаулима, и наслаждалась ежедневными прогулками по живописному пляжу. Но уже 4 января ее отпуск прервало трагическое происшествие. На пляже поднялась суматоха, как впоследствии выяснилось, из-за того, что на быка напала собака и разозлённый бык помчался по пляжу. На его пути и оказалась туристка, пытающаяся разобраться, что случилось. Бык пронзил Морриш рогом бедро, она упала и получила травмы головы и ноги. Как добавляет источник, чтоб спасти туристку вмешался спасатель, и также "столкнулся с гневом быка", но получил ли он травмы - не сообщается.

Свидетели на месте происшествия с помощью персонала ближайшего кафе немедленно вызвали скорую помощь, и с помощью местных жителей туристку перенесли на носилках с пляжа на главную дорогу.Впоследствии ее перевезли в районную больницу Южного Гоа.

В больнице туристку навестил главный констебль полиции Колвы Сандеш Гадкер. Полиция работает над установлением личности владельца быка, который, предположительно, заблудился и добрался до пляжа Бенаулим.

"Инцидент поставил под сомнение меры безопасности в популярных туристических местах, поскольку после таких инцидентов растет обеспокоенность по поводу благополучия туристов. Внимание правительства к продвижению туризма должно сочетаться со строгими мерами безопасности для обеспечения безопасности отдыхающих", - добавляет издание.

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