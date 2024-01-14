На рейсе в Дубай пассажир выпал из самолета во время движения
В аэропорту Торонто пассажир самолета, готовившегося к взлету, открыл дверь, выпал на взлетно-посадочную полосу и получил травмы. Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Пассажир из Канады, направлявшийся в Дубай на борту авиалайнера Air Canada, по неизвестной причине решил покинуть воздушное судно сразу после посадки на борт.
Мужчина прошел в хвост лайнера, открыл дверь аварийного выхода и выпал на взлетно-посадочную полосу с большой высоты. Путешественник получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь.
Рейс, на борту которого находились 319 пассажиров, пришлось задержать на шесть часов.
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