https://news.day.az/tourism/1631303.html Туристический паром чуть не утонул у берегов Италии - ВИДЕО
Туристический паром чуть не утонул у берегов Италии - ВИДЕО
Туристический паром чуть не пошёл ко дну во время шторма у берегов Италии.
Как передает Day.Az со ссылкой на BILD, сильный ветер и метровые волны раскачали большое туристическое судно у итальянского острова Понца в Тирренском море 20 января.
На опубликованных видеозаписях видно, что в результате шторма пострадали некоторые автомобили, находившиеся на судне.
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