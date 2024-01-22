Туристический паром чуть не утонул у берегов Италии

Туристический паром чуть не пошёл ко дну во время шторма у берегов Италии.

Как передает Day.Az со ссылкой на BILD, сильный ветер и метровые волны раскачали большое туристическое судно у итальянского острова Понца в Тирренском море 20 января.

На опубликованных видеозаписях видно, что в результате шторма пострадали некоторые автомобили, находившиеся на судне.

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