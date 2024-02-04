Пассажир попытался открыть дверь самолета в полете и избежал наказания

Пассажир авиакомпании Air Canada попытался открыть дверь самолета во время полета и избежал санкций. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, подробностями истории поделилось издание CBC News.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Лондона в Торонто. Члены экипажа задержали нарушителя порядка и сразу после посадки в международном аэропорту Торонто Пирсон передали его полиции. По данным издания, пожилой мужчина не был наказан, поскольку находился "в состоянии кризиса" и его действия были непреднамеренными.

Представители перевозчика подтвердили, что на их рейсе произошла нештатная ситуация. "Наши экипажи имеют подобный опыт и соответствующим образом справились с ситуацией, полет продолжился в обычном режиме до пункта назначения", - говорится в их письменном заявлении.

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