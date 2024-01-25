В самолетах Boeing обнаружили массовое ослабление болтов

Во многих самолетах американского производителя авиационной техники Boeing обнаружили массовое ослабление болтов. Об этом в эксклюзивном интервью NBC News заявил генеральный директор перевозчика Alaska Airlines Бен Миникуччи, впервые давший комментарий после инцидента с лайнером Boeing 737 MAX 9, у которого оторвалась дверь в воздухе, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, проверки, проведенные экспертами авиакомпании, показали, что у техники Boeing не были зафиксированы некоторые детали из-за ослабленных болтов.

"Я более чем расстроен и разочарован. Я зол. Это произошло с авиакомпанией Alaska Airlines. Это случилось с нашими клиентами, с нашим персоналом. И мой вопрос к Boeing заключается в том, что они собираются делать для улучшения своих собственных программ качества?" - произнес Миникуччи в интервью старшему корреспонденту NBC News Тому Костелло.

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