На производство самолетов Boeing введено ограничение

Осознание опасности самых популярных авиалайнеров продолжает нарастать: на производство самолетов Boeing властями введено ограничение. Как заявило Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США, "инцидент с Боингом 737-9 MAX, произошедший 5 января, не должен повториться". Также оно объявило о "дополнительных действиях для обеспечения безопасности каждого самолета", передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

В их числе управление проинформировало Boeing, что не будет расширять производство MAX, включая 737-9 MAX. Также управление утвердило процесс тщательной проверки и технического обслуживания, который должен быть проведен на каждом из 171 остановленного самолета Boeing 737-9 MAX.

"Мы приостановили полет Boeing 737-9 MAX через несколько часов после инцидента над Портлендом и дали понять, что этот самолет не вернется в эксплуатацию, пока он не будет в безопасности", - сказал администратор ФАА Майк Уитакер. Он также заверил, что Boeing не вернется к обычному режиму работы, управление не допустит расширения производства или утверждения дополнительных производственных линий для 737 MAX, пока не будут решены все проблемы.

Заземленные самолёты при этом должны пройти около 40 проверок. В их числе проверки всех заглушек запасных выходов и "десятков связанных с ними компонентов", а также болтов, направляющих и прочих деталей, также будет проведена "повторная затяжка крепежа".

"Проблемы с обеспечением качества, с которыми мы столкнулись, неприемлемы", - сказал Уитакер. Управление будет использовать все свои правоприменительные полномочия, чтобы обеспечить привлечение компании к ответственности за любое несоблюдение требований подчеркнул он. Также Boeing пообещали "агрессивно расширяющийся контроль над новыми самолетами с увеличением присутствия на всех объектах" и "тщательный мониторинг данных для выявления рисков".

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