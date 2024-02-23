https://news.day.az/tourism/1639899.html Поток туристов из Кувейта в Азербайджан резко увеличился
Поток туристов из Кувейта в Азербайджан резко увеличился
Поток туристов из Кувейта в Азербайджан резко увеличился. Так, число кувейтских туристов, приехавших в Азербайджан в 2023 году, существенно возросло по сравнению с минувшим годом и достигло почти 30 тысяч человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Государства Кувейт в нашей стране Абдулла Мохамед Абдулла Альмауиди на мероприятии, посвященном 63-му Национальному дню и 33-му Дню освобождения его страны.
По его словам, большую роль в увеличении количества туристов играют регулярные прямые авиарейсы между нашими странами.
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