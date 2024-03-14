Турист с депрессией сделал предложение своей девушке во время отдыха в Греции и спустя несколько часов упал с балкона отеля и разбился. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Уточняется, что несчастный случай произошел на острове Корфу. 45-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения зашел в гостиничный номер вместе с невестой. Он через соцсети рассказывал близким новости о помолвке, но спустя час упал с балкона.

В ходе расследования выяснилось, что у туриста была легкая депрессия.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!