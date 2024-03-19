Бакинский аэропорт полностью готов обеспечить бесперебойную работу в праздничные дни

С 20 по 27 марта 2024 года Международный аэропорт Гейдар Алиев перейдет на усиленный режим работы в целях обеспечения максимального комфорта и безопасности всех пассажиров во время предстоящих праздников, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Введенный усиленный график работы также нацелен на своевременные выполнение рейсов и высокий уровень сервиса.

Учитывая ожидаемое увелечение пассажиропотока во время весенних каникул, пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт за 3 часа до вылета, чтобы избежать возможных задержек.

Отметим, что для доступности пассажиров и посетителей общественный транспорт "Аэропорт-Экспресс" курсирует по маршруту Международный аэропорт Гейдар Алиев до 01:00 с интервалом в 30 минут. Кроме того, в аэропорту имеются специальные полосы высадки/посадки (drop off/pick up), и за первые 15 минут въезда в аэропорт плата не взимается.

Поздравляем всех с праздником Новруз и желаем приятных путешествий!

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!