РФ и Иран стали лидерами по туристическому потоку в Турцию

Иран и Россия заняли первые строчки в списке стран, из которых с января по февраль в Турцию прибыло наибольшее число туристов. Об этом говорится в статистике, опубликованной на сайте Министерства культуры и туризма Турции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За первые два месяца года республику посетили 437,9 тыс. граждан Ирана и 433,6 тыс. граждан РФ. Это соответственно 10,09% и 9,99% от общего числа иностранных туристов. При этом в 2024 году доля иранских туристов выросла в феврале на 4%, а российских снизилась примерно на 3%.

В пятерке лидеров также есть Болгария (345 тыс.), Германия (330 тыс.) и Грузия (207 тыс.).

Данные также свидетельствуют о том, что по сравнению с тем же периодом прошлого года число туристов из Израиля снизилось на 86%, из Судана - на 38% и ЮАР - на 12%. В то же время поток туристов из КНР вырос на 200%, Саудовской Аравии - на 104%, Туркмении - на 84% и Японии - на 82%.

Общее число гостей, прибывших в Турцию в январе - феврале, составило 4,3 млн. При этом ранее власти страны заявляли, что в планах на 2024 год принять и разместить 60 млн туристов.

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