Международный туристический портал рассказал об Азербайджане

Международный туристический портал Outlook Traveller опубликовал интервью с генеральным исполнительным директором Бюро по туризму Азербайджана Флорианом Зенгстшмидом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на этот сайт, отметив, что Азербайджан посещает все больше путешественников, Флориан Зенгстшмид остановился на национальной архитектуре, которая, по его словам, сочетает элементы как Востока, так и Европы. Богатство и разнообразие азербайджанской культуры привлекают в страну туристов со всего мира, подчеркнул он.

Предоставляя информацию об инициативах, направленных на продвижение здорового и ответственного туризма, генеральный директор отметил, что Бюро по туризму Азербайджана включило в международный список несколько местных продуктов. Сообщив, что в Азербайджане проводятся фестивали граната, лаванды, яблок и вина, Флориан Зенгстшмид добавил, что каждый регион славится своими экологически чистыми и вкусными продуктами, в том числе Гедабей - картофелем, Губа - яблоками, Гейчай - гранатами, что также вызывает интерес зарубежных туристов.

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